Иллюстративное фото с сайта 80.lv Об этом сегодня в ходе заседания региональной комиссии по ЧС рассказал начальник департамента Сагымбек УМИРЗАКОВ. - За последние два года в этих поселках было построено 1200 домов. Мы сделали анализ, оказалось, что из каждого дома в месяц выделяется около 20 тонн биотходов и канализационных вод, и все это уходит в почву, - рассказал Сагымбек УМИРЗАКОВ. Анализ был проведен по причине подъема подземных вод на территории этих поселков. По словам старожилов, если раньше вода из-под земли начинала сочиться на глубине 3 метров, то сегодня вода выступает уже через полтора метра. - Уровень воды в Урале не поднимется, уровень Каспийского моря также умеренный, мы сначала не могли понять, откуда эта вода взялась. Это нарушает все санитарные нормы, здесь уже требуется вмешательство СЭС, нужно в срочном порядке рассмотреть вопрос о строительстве канализационной системы, либо откачать всю эту воду септиками, - рассказал Сагымбек УМИРЗАКОВ. По словам акима города Серика ШАПКЕНОВА, этот вопрос находится под контролем городского акимата. - В настоящее время мы уже приступили к замене канализационной системы в городе. Сразу скажу, дело довольно дорогостоящее, потому как самотечная канализация нам уже не подойдет. Мы пригласили специалистов из других городов, они для нас разработают генплан магистральной канализационной системы. Вместе с тем мы хотим внедрить в городе и ливневую канализацию, она будет выводить всю плохую воду, в том числе и дождевую за пределы города, - поделился Серик ШАПКЕНОВ. Ерлан ОМАРОВ