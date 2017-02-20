Наиболее важные объекты, такие как вокзалы и аэропорты, а также различные государственные учреждения и крупные частные компании уже давно оснащаются досмотровой техникой, в основном, интроскопами. Как отметили на вокзале, в оборудовании предусмотрен газоанализатор, который сможет выявлять наличие взрывчатых веществ. Досматривать всех входящих будут только при объявлении желтого, оранжевого или красного уровня террористической угрозы. - Мы закупили усовершенствованные интроскопы. Они могут работать с большой скоростью. Поэтому никаких неудобств для пассажиров возникнуть не должно. Планируется запустить систему к июню 2017 года, - отметил начальник железнодорожного вокзала города Уральска Кайыпболат ГАЙНЕДЕН. Вокзал в Уральске должен получить лицензию на проведение досмотровых работ. Также обучить персонал. - Во всем мире уже применяются системы досмотра. Это забота о безопасности пассажиров. Необходимая вещь в данный момент, - отметил житель города Сергей КАЛМЫКОВ.