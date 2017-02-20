Иллюстративное фото из архива "МГ" Кардинального снижения цен ни на первичном, ни на вторичном рынке в ближайшие полгода ожидать не стоит, говорят эксперты. На сегодняшний день стоимость однокомнатной квартиры в Уральске начинается от 5 млн. тенге, "двушку" можно приобрести от 6,5 млн., а вот за трехкомнатную квартиру в старом панельном доме нужно будет заплатить от 8,5 млн. тенге. В новых домах цены немного выше. - Многие говорят, что от курса доллара что-то будет меняться, но я хочу пояснить, что до 2015 года все смотрели на этот курс, ориентировались на него. После того, как мы перешли на тенговый расчет, это уже больше года, можно смело сказать, что рынок недвижимости стал только в тенге и на доллар вообще не ориентируется, - говорит директор агентства недвижимости «Контакт» Сайлаубек ЕСКАЛИЕВ. А вот арендное жилье немного поднялось в цене. Но причина не в иностранной валюте или повышении тарифа на коммунальные услуги. Просто арендодатели решили воспользоваться новым законом «О временной регистрации граждан». - Сейчас все арендодатели вынуждены регистрировать квартирантов в своих квартирах, соответственно платить налог. В связи с этим у нас цены на аренду квартир в среднем поднимаются на 10%, - сообщила руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Контакт» Майра МАНГИТАЕВА.