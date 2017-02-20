Всю выловленную рыбу волонтеры раздали одиноким пенсионерам нефтяной столицы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 290c951d-0400-4fc1-b0b4-238b17f1b193 Благотворительная рыбалка в Атырау проводится ежегодно. Ее инициаторами являются волонтеры сразу нескольких организаций.  В минувшее воскресенье, несмотря на морозный день и холодный ветер, помочь одиноким пенсионерам вышли как рыбаки со стажем, так и новички - в общей сложности 20 человек. - Тарашка, сазан, подлещики, красноперка. Рыба в этот день ловилась разная. Были и такие рыбаки, которые отдали нам весь свой улов, - рассказывает одна из организаторов акции Айгуль КАЛЫБАЙКЫЗЫ. 80d3c828-9020-4fa5-abeb-1826ec25454b Списки одиноких пожилых людей волонтерам предоставили  в городком отделе занятости и социальных программ. По завершении акции свежий улов  разделили поровну на 8 пакетов и развезли 8 пенсионерам Атырау. fe70bdcb-c3ce-478f-8314-cb2205ceaa18 Камилла МАЛИК