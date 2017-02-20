Благотворительная рыбалка в Атырау проводится ежегодно. Ее инициаторами являются волонтеры сразу нескольких организаций. В минувшее воскресенье, несмотря на морозный день и холодный ветер, помочь одиноким пенсионерам вышли как рыбаки со стажем, так и новички - в общей сложности 20 человек. - Тарашка, сазан, подлещики, красноперка. Рыба в этот день ловилась разная. Были и такие рыбаки, которые отдали нам весь свой улов, - рассказывает одна из организаторов акции Айгуль КАЛЫБАЙКЫЗЫ.Списки одиноких пожилых людей волонтерам предоставили в городком отделе занятости и социальных программ. По завершении акции свежий улов разделили поровну на 8 пакетов и развезли 8 пенсионерам Атырау.Камилла МАЛИК