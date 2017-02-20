Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима города Уральска сообщили, что коммунальные службы ведут усиленную работу по уборке снега на территории города. - В настоящее время по Уральску задействовано более 80 единиц техники ТОО "Жайык таза кала". Учитывая погодные условия и гололедицу, во избежание травм акимат города призывает всех горожан и гостей города быть предельно осторожными, - отметили в пресс-службе городского акимата. Согласно прогнозам Казгидромета в городе ожидается туман, осадки, сильный юго-западный ветер и на гололед. 20 февраля ночью температура воздуха составит 0...-5, днем 21 февраля столбик термометра установится на нуле.