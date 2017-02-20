Наурезбай НАСИПОВ после операции на голову страдает временной потерей памяти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". propavshii muzhchina (1) По словам родственников Наурезбая НАСИПОВА, за это время  не поступало ни одного звонка о том, что его где-то видели. - Он как будто исчез. Новостей у нас никаких нет. Ни хороших, не плохих, - рассказал родственник пропавшего мужчины. Напомним, 27 января примерно в 15:00 часов Наурезбай НАСИПОВ вышел из дома, который расположен по ул. Овальная, д.14 на прогулку. Домой мужчина не вернулся. Он был одет в куртку черного цвета, кепку-ушанку черного цвета, вельветовые брюки коричневого цвета и ботинки черного цвета.
Родные мужчины просят всех , кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел его, позвонить по следующим номерам: 8(701) 654-70-91, 8(777) 396-85-91
Кристина КОБИНА