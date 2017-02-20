Иллюстративное фото с сайта kpfu.ru Об этом стало известно сегодня в ходе заседания региональной комиссии по ЧС по предотвращению весенних паводков. По данным департамента ЧС, весенний паводок в этом году ожидается с 10 марта по 20 мая. Особую опасность для Атырауской области в настоящее время представляет собой Волгоградское водохранилище, расположенное на территории Российской Федерации. - В прошлом году пропуск воды у нас составил 27 тысяч кубометров в сек. Если сброс воды составит около 30 тысяч кубометров в секунду, произойдет затопление сначала Астраханской области, затем граничащих с Россией населенных пунктов Атырауской области. Так однажды произошло в 2006 году, когда сброс воды дошел до 30 тысяч кубометров, были затоплены населенные пункты Астраханской области, - рассказал начальник ДЧС области Сагымбек УМИРЗАКОВ. Департамент ЧС Атырауской области направил официальный запрос в Главное управление МЧС по Волгоградской и Астраханской областям о предоставлении данных по объему сброса воды этой весной. - В настоящий момент информация пока не получена, так как они до сих пор проводят анализы по влажности почвы. Снегозапаса в этом году у них очень много, они до сих пор собирают данные. Полную информацию должны нам предоставить к 10 марта. Предварительно же сообщили, что паводковая ситуация будет в пределах нормы, но чуть больше, чем в прошлом году, - рассказал Сагымбек УМИРЗАКОВ. Отметим, что в Курмангазинском районе, граничащем с Астраханской областью, протекают две реки, представляющие опасность для местного населения во время весеннего паводка - Кигач и Шароновка, однако уровень воды в них по данным РГП "Казгидромет" на 1 февраля находится в норме. Умеренный уровень воды наблюдается в реках Ойл, Жем и Сагиз. В Урале же уровень воды в этом году будет чуть выше нормы, так как в верхнем бассейне реки объем выпавшего снега превышает норму на 20-50%.