Иллюстративное фото из архива "МГ" В ярмарке примут участие предприятия и организации таких сфер, как образование, строительство, здравоохранение, промышленности и другие. Стоит отметить, что в этом году это будет первая ярмарка вакансий. Работодатели ждут всех желающих 24 февраля в ДК Молодежи в 10 часов утра.