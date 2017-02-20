Об этом сообщили в управлении здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pomosh babushke (7) 83-летняя пенсионерка провела в больнице неделю. Как  отметили в управлении областного здравоохранения, сейчас ее состояние стабильное. - Бабушка находится под постоянным наблюдением врачей. Сейчас врачи определяют границу, на сколько у нее обморожены конечности. О выписке вопрос не ставится, - рассказали в управлении областного здравоохранения. В доме Валентины ДУБОВСКОЙ волонтеры еще не успели сделать ремонт.  Для того, чтобы провести газ, необходима документация на жилую площадь. Как рассказала бабушка волонтерам, завещание она написала на своих соседей. 83-летняя Валентина ДУБОВСКАЯ полжизни проработала в театре имени Островского, сейчас одинокая бабушка слегла из-за болезни ног и не может ухаживать за собой. Дом, где жила бабушка вместе с домашними животными, был полностью завален мусором. После того, как о Валентине ДУБОВСКОЙ сообщили СМИ, волонтеры взялись сделать ремонт в доме одинокой пенсионерки. Как сообщали ранее, из-за обморожения ног у Валентины ДУБОВСКОЙ началась гангрена и требуется ампутация ног. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"  