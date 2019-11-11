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Социум

Astana Hub презентовал программу развития региональных стартапов в Уральске

Сегодня, 11 ноября, в рамках программы «Astana Hub» прошла презентация интенсивного курса «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Нур-Султане есть международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», он создан по инициативе первого президента в рамках пятого направления государственной программы "Цифровой Казахстан". Как рассказала пиар-менеджер «Astana Hub» Каракоз Тасболатова, Уральск по счету седьмой регион который они посещают в рамках Startup Sapary. - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub занимается подг
Кристина Кобина
Astana Hub презентовал программу развития региональных стартапов в Уральске
Сегодня, 11 ноября, в рамках программы «Astana Hub» прошла презентация интенсивного курса «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Нур-Султане есть международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», он создан по инициативе первого президента в рамках пятого направления государственной программы "Цифровой Казахстан". Как рассказала пиар-менеджер «Astana Hub» Каракоз Тасболатова, Уральск по счету седьмой регион который они посещают в рамках Startup Sapary. - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub занимается подготовкой и развитием стартап-проектов. В технопарке действуют бесплатные программы развития IT-стартапов: школа стартапа, программы инкубации и акселерации. Roadshow Astana Hub – это программа по подготовке и отправке казахстанских стартапов на крупнейшие технологические выставки мира, - пояснила Каракоз Тасболатова. - Мы выезжаем с лучшими спикерами и экспертами в области стартап, акселерации и инкубации, выезжаем в регионы и обучаем молодежь и IT- специалисты, которые вовлечены в эту отрасль, которым интересно создавать в области IT-технологий. По словам Каракоз Тасболатовой команда Astana Hub охватит следующие регионы страны: 14 областных центро в городах: Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, А также 3 города республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. - Сейчас Startup Sapary команда в Уральске. В рамках своей программы эксперт Astana Hub Айвар Курманов презентовал бесплатный интенсивный курс «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT. Участие в семинаре приняли начинающие и действующие предприниматели, которые хотят получить знания по развитию стартап-проектов и реализовать свои идеи за максимально короткий период, - отметила пиар-менеджер «Astana Hub» Каракоз Тасболатова. К слову,  целью данного курса является формирование у слушателей целостного представления о методике создания и развития стартапа, проверка гипотез от идеи до масштабирования на мировой рынок. Задачей Школы Стартапа является привлечение талантливых и успешных предпринимателей страны, показать им преимущество технологического предпринимательства перед классическим бизнесом. Также в рамках мероприятия была представлена программа развития региональных стартапов и деятельность Международного технопарка ІТ-стартапов Astana Hub. - Большая миссия Astana Hub – это объединить таких людей - которые хотят и знают как решать проблемы людей и делать их жизнь лучше. В случае Astana Hub - мы объединяем предпринимателей, которые решают проблемы общества, государства или бизнеса через с помощью ІТ-технологии, - рассказал директор департамента Сommunity и регионального развития Astana Hub Азат Алиаскар.
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