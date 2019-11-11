Astana Hub презентовал программу развития региональных стартапов в Уральске

Сегодня, 11 ноября, в рамках программы «Astana Hub» прошла презентация интенсивного курса «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Нур-Султане есть международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», он создан по инициативе первого президента в рамках пятого направления государственной программы "Цифровой Казахстан". Как рассказала пиар-менеджер «Astana Hub» Каракоз Тасболатова, Уральск по счету седьмой регион который они посещают в рамках Startup Sapary. - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub занимается подг