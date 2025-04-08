Астрологи назвали самые благоприятные и опасные даты апреля

Эти два периода нужно прожить спокойно и без лишних движений, не реагировать на провокации и самим не создавать конфликтных ситуаций.

Лунный цикл — это в среднем 29,5 дней, поэтому он всегда короче календарного.

самые благоприятные дни — 3, 18, 28 апреля;

— 3, 18, 28 апреля; благоприятные дни в целом — 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 апреля;

— 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 апреля; неблагоприятные дни — 13, 27 апреля.

13 и 27 число — это дни полнолуния и новолуния, которые всегда считаются в лунном цикле неблагоприятными. Полная Луна дает всплеск ненужных эмоций, которые тянут за собой необдуманные поступки. Новолуние — период, когда на небе нет Луны и любые шаги в это время напоминают движение наощупь в полной темноте.

Поэтому эти два периода нужно прожить спокойно и без лишних движений, не реагировать на провокации и самим не создавать конфликтных ситуаций. Дела любого рода лучше всего отложить на потом.

Когда будут удачные дни в разных сферах:

начинания: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30;

финансы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30;

работа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30;

лечение зубов: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29;

поездки: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30.

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