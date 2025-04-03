Названы знаки зодиака, которые чаще других берут кредиты

По словам экспертов, представители этих знаков лидировали по числу оставленных заявок на банковских платформах как в январе — апреле 2024-го, так и в 2023 году.

Вместе с тем за год доля Козерогов снизилась с 9,2% до 8,9%, Дев — с 8,8% до 8,7%, а Раков и Близнецов выросла с 8,6% до 8,7% и 8,8% соответственно

При этом больше всего заявок на ипотеку в январе – апреле оставили Близнецы (8,8%), Раки (8,7%) и Козероги (8,6%). Девы оказались на четвертой позиции с долей 8,5%. Чаще других кредитными картами и микрозаймами в 2024 году интересовались Козероги, Раки и Близнецы (на них пришлось по 8,8% оставленных заявок).

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