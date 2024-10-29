Атырау – Дубай: новые авиамаршруты запускают в Казахстане

Air Astana перешла на зимнее расписание и открыла новые популярные международные направления, сообщает пресс-служба авиакомпании. Так, запущен прямой рейс между Атырау и Дубаем с частотой 2 рейса в неделю. Количество рейсов из Алматы в Дубай увеличено до 11 раз в неделю, а из Астаны в Дубай — до 9 рейсов в неделю.

Air Astana перешла на зимнее расписание и открыла новые популярные международные направления, сообщает пресс-служба авиакомпании.

— Так, запущен прямой рейс между Атырау и Дубаем с частотой 2 рейса в неделю. Количество рейсов из Алматы в Дубай увеличено до 11 раз в неделю, а из Астаны в Дубай — до 9 рейсов в неделю.

— С конца октября начнут выполняться рейсы из Астаны в Абу-Даби (2 раза в неделю) и с декабря из Алматы (также 2 раза в неделю). В Медину из Алматы теперь будет выполняться 2 рейса в неделю, дополнительно к существующим рейсам в Джидду с той же частотой. Рейсы в Джидду и Медину будут также выполняться из Шымкента.

— Запущен новый рейс из Астаны в Пхукет с частотой 3 раза в неделю, дополняя 11 рейсов в неделю из Алматы в Пхукет и ежедневные рейсы из Алматы в Бангкок. Новый рейс из Алматы на Фукуок (Вьетнам) будет выполняться 5 раз в неделю. Авиакомпания также возобновила сезонные рейсы на Мальдивы с частотой до 5 раз в неделю.

— С декабря возобновятся рейсы из Астаны в Урумчи с частотой 2 раза в неделю. Продолжатся рейсы Алматы – Урумчи (4 раза в неделю), Алматы – Пекин (5 раз в неделю) и Астана – Пекин (2 раза в неделю).

— Количество рейсов между Астаной и Сеулом увеличится до 3 раз в неделю, дополняя 5 рейсов из Алматы в Сеул.

— Авиакомпания также предлагает рейсы из Астаны во Франкфурт (5 раз в неделю) и прямой рейс Алматы – Лондон (2 раза в неделю).

— Из западного Казахстана выполняются рейсы из Атырау в Амстердам.

С переходом на зимнее расписание авиакомпания продолжит выполнять рейсы по популярным направлениям в ближнее зарубежье.

В зимний период рейсы из Алматы в Дели будут выполняться 9 раз в неделю, до 11 рейсов в неделю по направлению Алматы – Ташкент, ежедневные рейсы из Алматы в Бишкек, 4 раза в неделю по направлению Алматы – Тбилиси, и по 2 раза в неделю из Алматы в Баку и Душанбе. В новом сезоне авиаперевозчик планирует выполнять рейсы по 13 внутренним и 40 международным маршрутам, включая чартерные.

В авиакомпании напомнили, что для казахстанцев действует безвизовый режим в Китай, Вьетнам и Таиланд с текущего года.