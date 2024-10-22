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Социум

Расследование начато в отношении автопарковки международного аэропорта Актау

Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта.
gorod
Расследование начато в отношении автопарковки международного аэропорта Актау

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области инициировано расследование в отношении автопарковки международного аэропорта Актау по подозрению в завышении цен.

— Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства будет выдано предписание о расторжении концессионного договора или изменении его условий.

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