Расследование начато в отношении автопарковки международного аэропорта Актау

Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области инициировано расследование в отношении автопарковки международного аэропорта Актау по подозрению в завышении цен.

— Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства будет выдано предписание о расторжении концессионного договора или изменении его условий.