Пресс-служба международного аэропорта Уральска объявила о введении с 1 мая дополнительных мер безопасности на привокзальных площадях, парковках и в пассажирских терминалах всех аэропортов страны для усиления авиационной безопасности.

— На входе в пассажирские терминалы теперь установлена первая линия досмотра для предотвращения проноса запрещенных предметов и веществ. Эта профилактическая мера проводится регулярно, чтобы оценить уровень защищенности и улучшить сотрудничество операционных служб аэропортов с государственными органами в предотвращении незаконных вмешательств. В связи с этим мы просим пассажиров, вылетающих из аэропорта, приезжать заблаговременно, чтобы успеть пройти необходимые процедуры досмотра и регистрации, — сказано в сообщении.