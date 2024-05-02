На 940 человек увеличилась численность населения ЗКО за два месяца 2024 года

По информации сайта Бюро Национальной статистики, на 1 марта население области составила 693,7 тысяч человек. Из них 392,7 тысячи человек проживает в городе и 301 тысяча в сельских округах. За январь-февраль зарегистрировано новорожденных на 1% больше, чем в прошлом году, умерших – на 6,9%.

Естественный прирост населения в январе-феврале составил 940 человек. Численность безработных в четвертом квартале 2023 года составила 16,9 тысячи человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы.

— На 1 апреля 2024 года в органах занятости было зарегистрировано 15,367 безработных. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (исключая малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью), в четвертом квартале 2023 года составила 337,890 тенге. Индекс реальной заработной платы за этот период достиг 102,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2023 года оцениваются в 189,745 тенге, — сообщается на сайте.

Цены на продовольственные товары в этом году выросли на 2%, непродовольственные - на 1,7%, платные услуги для населения - на 2,4%. Объем розничной торговли в январе-марте 2024 года составил 122729,6 миллиона тенге, оптовой — 109170,1 миллиона тенге.

Отраслевая статистика за январь-март 2024 года: