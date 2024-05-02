По информации сайта Бюро Национальной статистики, на 1 марта население области составила 693,7 тысяч человек. Из них 392,7 тысячи человек проживает в городе и 301 тысяча в сельских округах. За январь-февраль зарегистрировано новорожденных на 1% больше, чем в прошлом году, умерших – на 6,9%.
Естественный прирост населения в январе-феврале составил 940 человек. Численность безработных в четвертом квартале 2023 года составила 16,9 тысячи человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы.
— На 1 апреля 2024 года в органах занятости было зарегистрировано 15,367 безработных. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (исключая малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью), в четвертом квартале 2023 года составила 337,890 тенге. Индекс реальной заработной платы за этот период достиг 102,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2023 года оцениваются в 189,745 тенге, — сообщается на сайте.
Цены на продовольственные товары в этом году выросли на 2%, непродовольственные - на 1,7%, платные услуги для населения - на 2,4%. Объем розничной торговли в январе-марте 2024 года составил 122729,6 миллиона тенге, оптовой — 109170,1 миллиона тенге.
Отраслевая статистика за январь-март 2024 года:
- Объем промышленного производства составил 942898,1 миллиона тенге.
- В горнодобывающей промышленности наблюдался рост производственных объемов на 4,6%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 10,5%. Отрасль снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показала рост на 14,9%. В секторе водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений зафиксировано увеличение на 24,4%.
- Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 30374,3 миллиона тенге.
- Объем грузооборота составил 2619,8 миллионов тонно-километров.
- Объем пассажирооборота - 890,3 миллиона пассажиро-километров.
- Объем строительных работ (услуг) составил 33325,3 миллиона тенге.
- Площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 80,9 тысяч квадратных метров. При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов увеличилась - на 56,9 тысяч квадратных метров.
- Объем инвестиций в основной капитал составил 106585,2 миллиона тенге.
- Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля составило 12480 человек. Количество действующих юридических лиц составило 10261 предпринимателе, среди которых 9926 единиц – малые предприятия.
- Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 12 391 единиц.