По словам заместителя акима ЗКО Тлепбергена Каюпова, во время паводков ущерб был причинен 1 321 жилому дому. 1 208 домов прошли техническое обследование, в том числе 420 домов признаны непригодными для дальнейшего проживания. Это дома в Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Бурлинском районах и районе Байтерек.

– В вышеперечисленных районах начались работы по восстановлению жилых домов, признанных непригодными. А именно, определив земельные участки для строительства новых жилых домов, проводятся земельные работы по очистке старых участков, - говорит Каюпов.

Одним из важных вопросов на сегодняшний день, по словам замакима, является компенсация ущерба жителям дачных участков. Так, затопленными оказались 15 166 дачных участков в Уральске, районе Байтерек, а также в Бурлинском и Теректинском районах. По возможности специалисты проводят техническое обследование этих участков. Но не везде, так как в некоторых местах вода ещё не отступила.

– Тем, у кого помимо затопленного дачного дома, есть жилье выплачивается материальная помощь в размере 100 МРП. Тем, у кого до первого апреля этого года (до введения режима ЧС - прим. автора) не было иного жилья кроме дачного дома, выдается материальная помощь в 100 МРП, а также компенсируется стоимость испорченного имущества. Все выплаты будут производиться после заключения специальной комиссии. Размер компенсации не будет превышать 150 МРП. Тем, у кого дачный домик был единственным жильем и заключением комиссии оно было признано непригодным, предусмотрено строительство нового жилья либо покупка другого дома. Если дом признан пригодным для жилья, то после оценочных работ, ему положены деньги на капитальный ремонт. Однако в течение пяти месяцев он должен будет предоставить государству доказательства того, что он действительно делал ремонт, прикрепив фотоотчет. Если средства будут направлены на другие цели, то государство предпримет меры для возврата денежных средств в том числе через судебные органы, - отметил Тлепберген Каюпов.

Отдельно замакима остановился на категории людей, которые арендуют дачные участки. Они должны будут предоставить доказательства того, что действительно жилье является съёмным. В этом случае, после заключения специальной комиссии, им предусмотрена компенсация в 100 МРП.

Оказалось, что нашлись такие предприимчивые граждане которые после объявления режима ЧС пытались переоформить свой дачный участок на третьих лиц. Госорганы выявили 21 подобный факт.

– К сожалению, встречаются и такие моменты. Поэтому, хочу отметить, что у всех ситуация разная, но всем будет оказана поддержка. Пока вода не уйдет, мы не можем обследовать некоторые участки. Просим отнесись с пониманием и набраться терпения. Все поданные заявки будут рассматриваться индивидуально, - отметил он.

В заключении своей речи Тлепберген Каюпов еще раз почеркнул, что меры по компенсированию ущерба – это меры принимаемые по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а не меры по улучшению жилищных условий.