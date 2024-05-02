В социальных сетях все чаще можно увидеть комментарии с просьбой вернуть смертную казнь. Люди считают, что за особо жестокие преступления наказывать нужно расстрелом.

В Казахстане мораторий на смертную казнь был введен в 2004 году и был направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства. Однако в 55 странах мира все еще действует высшая мера наказания. Используются различные методики: поражение электрическим током, обезглавливание, повешение, расстрел, смертельная инъекция и даже азот.

Между тем, согласно данным департамента судебной администрации ЗКО, за последние 30 лет в Западно-Казахстанской области к максимальной мере наказания приговорили восемь человек. В основном к расстрелу или пожизненному лишению свободы приговаривали за убийство. Последний к кому применили расстрел в Казахстане был уроженец ЗКО Сергей Блинов. По информации департамента, в начале 2000 года мужчина организовал вооруженную группировку. Банда вымогала деньги и отправляла их в «общак» осужденным. В апреле 2001 года группировка убила одного человека и еще четверым нанесла телесные повреждения.

По информации СМИ: Сергей Блинов с двумя подельниками во время криминальной разборки расстреляли своих оппонентов. В январе 2002 года его осудили по трем статьям, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, окончательно была назначена смертная казнь с конфискацией имущества. После вступления приговора в силу, его направили в учреждение уголовно-исполнительной системы для исполнения. Блинова расстреляли.

После введения моратория на смертную казнь в Казахстане в 2004 году, преступников не расстреливают, а оставляют в колонии до конца их жизни. В ЗКО за последние 30 лет к пожизненному сроку приговорили восемь человек. В ведомстве сообщили, что бОльшая часть преступников ранее привлекалась к ответственности. Убийства, кражи, разбойные нападения и покушения на убийство.

В июле 2004 года в селе Чапаево, Акжаикского района Дархан Мендыгарин убил несовершеннолетнюю девочку. За что получил пожизненный срок. Ранее мужчина был судим. Мендыгарин имеет не полное среднее образование, не работал, состоял в гражданском браке. Наказание отбывает в тюрьме с особым режимом приблизительно 19 лет.

В начале 2004 года Виктор Огузбаев создал вооруженную группировку. Четвертого июля того же года в городе Уральск убивает мужчину. А в 2005 году убивает еще двух человек. В 2006 году Виктора Огузбаева приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение убийства трех человек. Ранее мужчина уже был судим. Имел среднее образование, не работал и не был женат. На данный момент срок заключения в тюрьме особого режима приблизительно 18 лет.

За два убийства и одно покушение на жизнь человека в 2006 году к пожизненному сроку приговорили Мнира Абитова. Мужчина также был ранее судим. Абитов был холост, не работал, образование среднее. В местах лишения свободы с особым режимом находится около 18 лет.

В 2006 году за двойное убийство в селе Желаево, города Уральск был осужден Андрей Волчков. Ему дали высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы. Мужчина также ранее привлекался к ответственности и был судим. Имел среднее образование, не работал, был вдовцом. В тюрьме особого режима он находится уже около 18 лет.

В конце 2011 года Гайнулла Имашев убил женщину и ее несовершеннолетнего сына, а несовершеннолетнюю дочь изнасиловал, но ей удалось сбежать. А позже она дала показания против преступника. Все началось с пожара в доме микрорайона «Сарытау», в котором обнаружили два трупа, женщину с многочисленными ножевыми ранениями и девятилетнего ребенка с черепно-мозговой травной. Экспертиза показала, что во время пожара ребенок был еще жив. В его легких обнаружили угарный газ.

За убийство двух человек в 2012 году мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Имашев ранее уже был осужден по девяти статьям УК РК, имел не полное среднее образование, не работал и не был женат. В тюрьме он уже приблизительно 13 лет. Свое наказание отбывает в Костанайской области, в колонии с особо строгим режимом.

В начале января 2014 году в поселке Переметное Зеленовского района Азамат Тогаев с двумя подельниками совершил разбойное нападение на дом главы крестьянского хозяйства. Тремя выстрелами они убили бизнесмена Виталия Каркулу, а его жене был причинен тяжкий вред здоровью, она была госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Из дома преступники забрали один миллион тенге, ювелирные украшения на сумму около трех миллионов тенге, и российские рубли. Они пытали женщину, после чего она отдала им деньги, которые были в зале. Пожизненный срок Азамату Тогаеву дали за убийство одного человека и нанесение тяжких телесных повреждений другому. Ранее мужчина был осужден по трем статьям УК РК. Мужчина имел неоконченное высшее образование, работал менеджером по продажам, был женат. Свое наказание преступник отбывает в колонии особого режима в Костанайской области.

Самый молодой из восьми осужденных к пожизненному сроку, был Адилет Камалиев 1993 года рождения. Его судили по четырем статьям УК РК за убийство троих человек. Жуткая трагедия произошла в сентябре 2017 года. Тогда тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Убийцей был 23-летний уроженец Сырымского района Адилет Камалиев. А двух девушек и ребенка убил из ревности. Он хотел сожительствовать с одной из девушек, но она отказалась. Пожизненный срок ему назначили в декабре 2017 года. Мужчина не был ранее судим, образование средне - специальное, не работал, был женат.

Девятого апреля 2020 году в поселке Актау Таскалинского района ЗКО Серик Кафизов убил свою жену и двух дочерей, за что был лишен свободы пожизненно. Позже он расскажет: узнал, что его жена подала на развод, и ночью 9 апреля пошел поговорить с ней. С собой мужчина взял баклажку с бензином якобы для запугивания. В ходе ссоры он плеснул бензин и поджег спичку. Свое наказание он отбывает в тюрьме чрезвычайной безопасности города Аркалык Костанайской области. Ранее Кафизов не был судим, имел среднее образование, работал рабочим, был женат.

К слову, приговор о смертной казни выносится коллегиально в составе трех судей.