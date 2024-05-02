Общественники фонда #НеМолчиKZ сообщили об очередной ужасающей истории. На этот раз чудовищное преступление произошло в Актюбинской области. По словам правозащитников, мужчина задушил бывшую супругу, пока та отвернулась, чтобы поставить чайник. Преступление произошло в ночь на первое февраля этого года. К общественникам обратились родственники покойной.

– Айбану развелась с мужем в 2022 году. Отец детей не платил алименты, не общался с ними, устраивал свою личную жизнью с другой девушкой. Но спустя два года вернулся. Айбану согласилась, потому что дети маленькие. А он вот так подло пришел домой, и пока мама его детей ставила ему чайник, задушил! Айбану жила в поселке Саркул Актюбинской области. Тогда, со слов близких, он приехал из Актобе на такси. И сказал таксисту ждать его на окраине поселка, - сообщили правозащитники.

Общественники уверены, что это было тщательно спланированное хладнокровное убийство. А мотивом послужила недвижимость, которую он не хотел делить.

– Айбану не могла жить в городе, поехала в аул, было финансово тяжело. А тем временем у неё была общая с ним квартира, про которую она периодически спрашивала и просила поделить её, чтобы и у детей было жилье. После преступления мужчина сел в то же такси, на котором приехал и уехал. Дома остались трое маленьких детей с мертвой матерью. Утром дети нашли маму на кухне, плакали, что она не просыпается, - отметили в фонде.

Сейчас детей воспитывает сестра погибшей женщины.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Дело велось по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый находится под стражей.