На сайте министерства просвещения РК сообщается, что более 3,1 миллиона детей школьного возраста различных категорий смогут провести летний отдых с пользой.

— На сегодня более 11 тысяч лагерей различных типов уже подготовлены для приема детей. Для удобства детей и их родителей разработан информационный пакет «Балаларға базарлық» и «Безопасное лето», который предоставляет полезную информацию о доступных оздоровительных программах, условиях пребывания и правилах безопасности. Наряду с этим ведется работа по открытию пяти новых детских оздоровительных центров в регионах. В целом, до 2026 года ожидается ввод 50 новых центров, — сообщается на сайте.

Между тем, в управлении образования ЗКО сообщили, что с 4 мая в филиалы республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» будут направлено 162 учащихся из семей пострадавших от паводка. В летний период по квотам в учебно-оздоровительный центр отправят 203 ребенка. В Национальном научно-практическом, образовательно-оздоровительном центре «Бөбек» отдохнут 10 учащихся области.

По информации Telegram-канала Atyrau online, первые 23 учащихся из Кульсары отправятся в летний лагерь в город Балхаш уже третьего мая, не смотря на то, что сезон летнего отдыха начинается в июне. Для кульсаринских школьников министерство в этом году выделило больше мест в лагере «Балдаурен». В целом, школьники из Атырауской области, помимо города Балхаш, будут отдыхать в пансионате «Геолог Казахстана» в городе Железноводск РФ, детских лагерях отдыха «Жас Өркен» в Индерском и «Арай» в Махамбетском районах.

В минпросвещения сообщили, что были разработаны законодательные акты, программы, а также системы мониторинга и контроля за работой лагерей. В этом году впервые были установлены общие стандарты для различных типов лагерей. В процесс были вовлечены волонтеры и специалисты в области дополнительного образования. Также была создана республиканская система мониторинга, которая отслеживает приемку лагерей и организацию инструктажей.