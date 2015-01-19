Опрос провели Атырауские коммунисты с целью выяснить, насколько молодое поколение знает историю 70-летней давности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». opros- В анкетах были шесть вопросов, на которые ответили около 100 человек, среди которых 66% женщин и 34 % мужчин соответственно. По возрастной категории, 16% - это люди 15 - 20 лет, 37% - это люди 21 - 30 лет и 47% люди 31 - 40 лет. В целом молодежь области знает о Великой Отечественной войне достаточно. Но в ходе опроса выяснилось, что некоторые далеки от нашей общей истории, - рассказал первый секретарь Атырауского филиала коммунистической народной партии Казахстана Ерболат ДАУЛЕТКАЗИЕВ. На вопрос: «Назовите годы Великой Отечественной войны?» подавляющее большинство ответили верно. Так, 96% респондентов указали на период с 1941 по 1945 годы, и лишь по 2% думали, что годы ВОВ приходятся на период с 1939 по 1945 и с 1942 по 1945 годы, соответственно. Чуть меньше правильных ответов набрал второй вопрос «Кто автор стихотворения «Ленинградцы, дети мои»?». 83% респондента ответили, что автором является Жамбыл ЖАБАЕВ, 14% указали, что автором является Абай КУНАНБАЕВ, 3% не смогли назвать автора. По третьему вопросу «Кого из героев - казахстанцев вы знаете?» в тройку лидеров вошли Маншук МАМЕТОВА - 26% , Алия МОЛДАГУЛОВА - 24% и Бауыржан МОМЫШУЛЫ - 19% соответственно. Также среди героев назвали Талгата БЕГЕЛЬДИНОВА, Каиргали СМАГУЛОВА, 28 гвардейцев Панфиловцев, Борана НСАНБАЕВА, Рахимбека КОШКАРБАЕВА. На четвертый вопрос, «Какие переломные битвы в ВОВ вы знаете?» 31% опрошенных указали на «Сталинградскую битву» и 29% «Курскую дугу». 12% указали, что знают «битву под Москвой», по 5% «операция по взятию Берлина» и «Волоколамское шоссе» и лишь 3% отметили «форсирование Днепра». Не смогли ответить 15% респондентов. На вопрос «Сколько казахстанцев приняло участие в ВОВ?» указали самые разные цифры. Так, 39% опрошенных были уверены, что участие приняли до 1,5 миллиона человек. 23% совсем не владеют такой информацией, 14% написали до 100 000 человек и еще 14% уверены, что свыше 1,5 миллиона казахстанцев приняло участие в ВОВ, 10% назвали цифру до 10 000 человек. Были такие ответы, как 8 миллионов человек. На шестой вопрос, «Над каким зданием было водружено знамя Победы?» подавляющее  большинство опрашиваемых (79%) дали правильный  ответ, указав что Знамя победы было водружено над зданием «Рейхстага» или «Рейстара» как некоторые путали, не смогли или затруднились ответить 21% опрошенных.