В Атырау члены русского этнокультурного объединения «Былина» провели творческий вечер поэтессы Надежды Эксузьян, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поэтесса Надежда Эксузьян Звучало немало произведений Надежды Эксузьян, но одно отразило реальность нашего времени. «…Я слышу, как стонут твои берега! Не плачь! Я пришла! Я снова с тобою. Мы справимся вместе с твоею бедою. Словами не скажешь об этой беде, всё скрыто в холодной и мутной воде. И вот тает лёд, и под ним ты не знаешь ещё сколько рыбы всплывёт. Прости нас, река! Пусть пышно цветут твои берега, И птицы поют всегда над тобою, и рыбы плывут под твоею водою, И пусть будет так, как решишь ты сама, и в этом ты полностью будешь права». Надежда написала произведение от отчаяния - как же так произошло, что столько много богатства – живого серебра - в реке оказалось погибшим?! К слову, в этот же вечер в народной библиотеке «Былина» открылась новая фотовыставка «Старый Гурьев», где были представлены десятки старинных фотографий с видами дореволюционного Гурьева, в том числе и ранее неизвестные, нигде неопубликованные. Первыми с уникальными снимками познакомились участники творческого вечера Надежды Эксузьян. Напомним, в Атырауской области в реке Урал с конца прошлого года массово гибнет рыба. Лина ОЙЛОВА