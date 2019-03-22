Абзалу Адилову помог деньгами бизнесмен из Уральска, а также денежные средства перечислили неравнодушные казахстанцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акимата города Уральск Как рассказал Абзал Адилов, после того как вышла статья о том, что ему нужны деньги на обследование и лечение, его пригласили в акимат города Уральска. - Я пошел на прием к акиму Мурату Мукаеву. Как выяснилось, они пригласили меня, чтобы помочь. Там находился еще один человек, он бизнесмен из Уральска, на приеме он пообещал мне дать необходимую сумму денег на обследование и лечение в Самаре. После чего исполнил свое обещание. Деньги у меня на руках, - говорит Абзал Адилов. Кроме того, парень благодарит всех казахстанцев, которые перечисляли ему деньги на счет. - Я даже в какой-то растерянности, мне дал нужную сумму денег бизнесмен. Но еще и были поступления на карточку от жителей Казахстана. Там чуть более ста тысяч тенге. Я честен перед всеми, эти деньги я добавлю на лекарства после поставленного диагноза, а если деньги все же останутся, то смогу перекрыть ипотеку за два месяца, - поделился с радостью Абзал. - Я искренне рад, что у нас настолько отзывчивый народ, который готов помочь в трудную минуту. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто мне помог. Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. Однако у него возникли проблемы с трудоустройством. Как оказалось, около года ему нельзя было поднимать более 5 килограммов, по своей профессии он работать не мог, а на бирже вакансий охранника не было. По словам Абзала, после выхода статьи о нем, его вызвали в акимат города и предложили работу охранником. В июле этого года Абзал Адилов женился. Избранницей Абзала стала девушка из Шымкента по имени Айгерим. Четыре месяца назад, Абзал заболел. После чего, парень попросил деньги на обследование и лечение в Самаре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.