Погибший Шалхар Акымгалиев Как сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, 21 марта 21.52 на пульт оператора «102» поступил звонок, в котором неизвестный сообщил, что с центрального моста в воду спрыгнул человек. - Незамедлительно был ориентирован личный состав управления полиции города Атырау. Прибывший на место одним из первых сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев не раздумывая, бросился в ледяную воду, - сообщили в полиции. - Решив передохнуть после катания на роликах по набережной, мы стали невольными свидетелями суицида, я сразу позвонил в полицию. Один из патрульных, прибывших на место за считанные секунды, так же быстро доплыл до утопающего. Вода студеная, да еще было видно как девушку сносило сильным течением, однако полицейский, рискуя своей жизнью, не прекращал попытку спасения, - говорит очевидец Райымбек Сарбалин. На помощь Шалхару поспешил младший лейтенант полиции Рустембек Сундутов, который прихватил с собой бревно. - Когда я доплыл до утопающей, Шалхар не справился с течением и ушел на дно. Важно было спасти женщину, она билась в истерике и кричала: «Он же умер из-за меня», - переживает невосполнимую утрату Рустембек Сундутов. Спасенная девушка - уроженка Западно-Казахстанской области - каретой скорой помощи доставлена в реанимационное отделение областной больницы. Попытка самостоятельно найти напарника у Рустембека не увенчалась успехом. Преодолевая судороги в студеной воде не превышающий 3 градуса, 30- летний младший лейтенант Сундутов самостоятельно доплыл до берега. В 00.50 тело Шалхара Акымгалиева было найдено ниже по течению от места происшедшего и доставлено на берег. - Единственный кормилец в семье, Акымгалиев Шалхар Кошкинбаевич воспиывался в многодетной семье. Холост, 1 апреля ему исполнилось бы 25 лет. Его трудовой путь, насчитывавший уже пятый год служению Родине, прервал героический поступок, где он ценою собственной жизни спас утопающую женщину. Руководство и личный состав органов внутренних дел скорбит и выражает соболезнования семье и близким погибшего, - сообщил Нурдильда Ораз.