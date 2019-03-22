Романи-Джейд Таллок визажист в Великобритании, ей 20 лет и она очень любит свою профессию. Любовь к макияжу вдохновила ее на новые вершины в рисовании на лице. Романи, как и большинство девушек увлекалась макияжем, и решила стать визажистом. Изучая это мастерство с помощью онлайн – курсов. После 2 лет в колледже изобразительного искусства, она от обычного макияжа перешла к рисованию на своём лице художественных иллюзий, стала выкладывать свои работы в Instagram, открыла свой канал на YouTube, и теперь сама создает онлайн - курсы макияжа. Предлагаем вам взглянуть на несколько её впечатляющих работ, чтобы оценить уровень мастерства талантливой девушки: