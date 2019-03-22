Исход и долговечность ремонта зависит от многих факторов: время, финансовые возможности, качество выполненный работ и выбор материала. Как же сделать так, чтобы все совместить: чтобы все было качественно и долговечно, и не нужно было доделывать и переделывать каждые год – два. Потолок Если вы хотите забыть о потолке на много лет после ремонта, используйте для отделки пластиковые или металлические потолочные панели. Монтируются очень легко, широкая палитра оттенков не оставит никого равнодушного. Они не боятся влаги и сырости, поэтому свободно можно использовать в ванне и на кухне. Даже если произойдет затопление, панели не надо будет менять – достаточно помыть. Минус только в цене – но он окупится с годами. Пол Чтобы забыть о замене пола лет на 30, не используйте дешевый линолеум или ковролин. Плитка керамогранит или качественный ламинат прослужат долгие годы. Ламинат – панель древесной плиты со смолой и защитной пленкой. Выбирать лучше более износоустойчивый класс, например 33-34– от него зависит, какую нагрузку ламинат выдержит. Современные технологии производят влагоустойчивый ламинат высокого класса, который выдерживает нахождение в воде более суток, не меняя своей структуры. Керамогранит – самый долговечный материал. Устойчив к любым воздействиям – химическим, температурным, механическим, что позволяет ему служить более 50 лет. Разнообразие текстуры и цвета позволяет выбрать вариант отделки под любой интерьер. Стены Даже самые качественные обои через 10 лет теряют внешний вид. В отличие от декоративной штукатурки – долговечна, и не боится внешних воздействий. Силиконовая или полимерная, она прослужить более 50 лет, если нанесена будет правильно. Поверхность ее тяжело повредить, выдержит любое механическое воздействие. Выбор оттенка многогранен. Много интересного про ремонт и интересные идеи интерьера сможете найти на нашем сайте.