Избавиться от такой боли не просто. Она пронзительна и в голове только одно – что сделать, чтобы прекратить мучения… Несмотря на множество лекарств, которые в рекламе обещают исцеление, не факт, что они помогут. Таблетки или слегка уменьшают болевые ощущения, или дают временное облегчение, а потом боль возобновляется… Страдаете мигреневыми болями? Тогда попробуйте эти простые рецепты. Среди них обязательно найдется, то что поможет вам.
  1. Стручок кайенского перца измельчить, 0,5 ст.л. залить стаканом теплой воды, не больше 40 градусов. Добавить четверть ч.л. сока лимона и пол ч. л. меда. Хорошо перемешайте и выпейте не спеша. Это быстро снимет спазм.
  2. Яблочный уксус и мед по ст.л. добавить в стакан теплой воды. Размешивать пока мед не раствориться, и медленно выпить.
  3. Если мигрень у вас частенько, обязательно добавьте в свое меню чай – ромашка, мед, лимон, не менее 4 раз в день. Заваривайте ромашку из расчета 2 ложки цветов на 1 стакан кипятка и добавляйте мед и лимон по вкусу.
Не терпите боль. Это все из - за перегрузок, истощения, неравномерного расширения сосудов головного мозга, нарушения кровообращения. Настои помогут унять боль, но выяснить причину ее появления все таки должен врач. Также много интересного и познавательного для здоровья вы узнаете в других статьях на нашем сайте.