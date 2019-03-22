- Стручок кайенского перца измельчить, 0,5 ст.л. залить стаканом теплой воды, не больше 40 градусов. Добавить четверть ч.л. сока лимона и пол ч. л. меда. Хорошо перемешайте и выпейте не спеша. Это быстро снимет спазм.
- Яблочный уксус и мед по ст.л. добавить в стакан теплой воды. Размешивать пока мед не раствориться, и медленно выпить.
- Если мигрень у вас частенько, обязательно добавьте в свое меню чай – ромашка, мед, лимон, не менее 4 раз в день. Заваривайте ромашку из расчета 2 ложки цветов на 1 стакан кипятка и добавляйте мед и лимон по вкусу.
