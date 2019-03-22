Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, 23 марта с 9. 00 по улице Ихсанова состоится ярмарка сельхозтоваропроизводителей. - На ярмарке будет представлен широкий выбор продовольственных товаров: овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, а также кисломолочные продукты и многое другое, - рассказали в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.