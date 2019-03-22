Жители Атырау несут цветы прямо на набережную. Почтил память и аким региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Минувшей ночью трагически погиб 25-летний полицейский Шалхар Акымгалиев. Спасая тонущую в Урале женщину, сержант геройски погиб. 21 марта 21.52 на пульт оператора «102» поступил звонок, в котором неизвестный сообщил, что с центрального моста в воду спрыгнул человек. Незамедлительно был ориентирован личный состав управления полиции города Атырау. Прибывший на место одним из первых сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев не раздумывая, бросился в ледяную воду. На помощь Шалхару поспешил младший лейтенант полиции Рустембек Сундутов, который прихватил с собой бревно. - Когда я доплыл до утопающей, Шалхар не справился с течением и ушел на дно. Важно было спасти женщину, она билась в истерике и кричала «он же умер из-за меня», - делится Рустембек Сундутов. Девушку спасли, сейчас она в реанимации облбольницы. Полицейского же нашли бездыханным в 00.50, сообщили в департаменте полиции. Сегодня с самого утра атыраусцы приходят на набережную реки у центрального моста, где всё и произошло, несут цветы в память о геройски погибшем полицейском. - Слёзы наворачиваются, парень совсем молодой...- говорит только что возложившая гвоздики Назгуль. Утром пришел почтить память и аким области Нурлан Ногаев. Напомним, в Атырау нашли тело утонувшего полицейского. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина Ойлова