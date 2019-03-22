По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем 4 градусов тепла, ночью -4. В Атырау ожидается снег с дождем, днем 10 градусов выше нуля, ночью +3. В Актобе ожидается переменная облачность, +10 градусов днем и -3 градуса ночью. В Актау переменная облачность, днем 12 градусов тепла, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.