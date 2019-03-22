Дизайнер Ждил Коэн создал необычную соковыжималку для цитрусовых в виде садовой лейки для цветов. Теперь этой лейкой можно не только поливать цветы, но и задабривать кулинарные шедевры свежим лимонным соком. Или налить в стаканчик апельсинового.Благодаря маленькому размеру она не займет много места при хранении, к тому же, крышку можно перевернуть, сделав соковыжималку еще компактнее.