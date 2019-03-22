Вареное мясо будет более вкусным и сочным, если его опускать для варки в кипяток, а не в холодную воду и варить крупным куском и уже готовое разрезать на кусочки. Со временем стеклянная посуда тускнеет, и на ней появляются царапины. Чтобы ее обновить, смешайте воду с крахмалом, в соотношении 1:1 и мягкой тряпочкой натрите. Не смывая, вытрите чистым и сухим полотенцем насухо. Повторите пару раз и от царапин не останется следа, а посуда засияет, как новая. Быстро избавиться от пыли, осевшей за радиаторами отопления поможет: влажная тряпка прикрепленная за батареей и фен. Выдуйте пыль феном, вся пыль осядет на тряпке, а батарея станет чистой.Ускорить рост комнатных растений поможет банановая кожура. Кожуру от банана залить стаканом воды и измельчить блендером. Поливайте цветы 2 ч.л. этого смузи один раз в месяц. Если в пластиковом контейнере появился неприятный запах – смешайте 2 ст.л. пищевой соды и пол литра воды. Натрите этим составом внутри контейнера. Через сутки ополосните.