Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter, сообщает informburo.kz

в Восточно-Казахстанской области – 76;

в Алматинской – 75;

в Западно-Казахстанской – 72;

в Костанайской – 52;

в Акмолинской – 46;

в Атырауской – 40;

в Актюбинской – 35;

в Карагандинской – 33;

в Кызылординской – 31;

в Северо-Казахстанской – 18;

в Павлодарской – 14;

в Жамбылской – 8;

в Туркестанской – 4;

в Мангистауской – 1.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что поручает Правительству и акимам принять меры по защите жителей районов, которым угрожают весенние паводки. 13 февраля экс-министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, что в Казахстане этой весной под угрозой затопления находятся 505 населённых пунктов:14 марта в РГП "Казгидромет" сообщили, что в нескольких регионах есть риски подтопления из-за промёрзшей почвы и накопленных запасов влаги. "Анализ объёмов накопленных влагозапасов, глубины промерзания почвы и наполненности водохранилищ на 70-90% показывает, что могут быть риски подтопления населённых пунктов, объектов промышленности и инфраструктуры в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях", – говорится в прогнозе. Комитету по водным ресурсам РК в "Казгидромете" рекомендовали увеличить объёмы сбросов из водохранилищ для снижения рисков подтопления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.