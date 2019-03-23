Президент поручил Правительству и акимам защитить казахстанцев от паводков
Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter, сообщает informburo.kz
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что поручает Правительству и акимам принять меры по защите жителей районов, которым угрожают весенние паводки.
13 февраля экс-министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, что в Казахстане этой весной под угрозой затопления находятся 505 населённых пунктов:
в Восточно-Казахстанской области – 76;
в Алматинской – 75;
в Западно-Казахстанской – 72;
в Костанайской – 52;
в Акмолинской – 46;
в Атырауской – 40;
в Актюбинской – 35;
в Карагандинской – 33;
в Кызылординской – 31;
в Северо-Казахстанской – 18;
в Павлодарской – 14;
в Жамбылской – 8;
в Туркестанской – 4;
в Мангистауской – 1.
14 марта в РГП "Казгидромет" сообщили, что в нескольких регионах есть риски подтопления из-за промёрзшей почвы и накопленных запасов влаги.
"Анализ объёмов накопленных влагозапасов, глубины промерзания почвы и наполненности водохранилищ на 70-90% показывает, что могут быть риски подтопления населённых пунктов, объектов промышленности и инфраструктуры в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях", – говорится в прогнозе.
Комитету по водным ресурсам РК в "Казгидромете" рекомендовали увеличить объёмы сбросов из водохранилищ для снижения рисков подтопления.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!