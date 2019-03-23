Сотни уральцев собрались посмотреть праздничный концерт, приуроченный к Наурызу. Празднование началось в 11.00. Гости охотно фотографировались с девушками в национальных костюмах. Также для жителей города были приготовлены бесплатные угощения, все желающие могли попробовать национальные блюда Наурыз-коже, и угоститься бауырсаки, которые готовились там же. По словам художественного руководителя культурно-просветительное объединения города Уральск Ларисы Григорьевой, они являются организаторами концертной программы, которая продлиться 1,5 часа. - Я от всей души поздравляю с долгожданным весенним праздником Наурыз. Сегодня в парке, как и в принципе каждый год горожан ждет концертная развлекательная программа, которую подготовили работники городского культурно-просветительного объединения. Для жителей нашего города будут танцы, игры, спортивные состязания, и за активное участие их ждут небольшие памятные сувениры, - отметила Лариса Григорьева. Жительница города Уральск Диана Кабесова рассказала, что на концерт пришла всей семьей. - Пришла с мужем, пятилетним сыном Даулетом и трехлетней дочерью Динарой. Мы несомненно ждем таких праздников, чтобы хорошо провести время, отдохнуть. Было приятно, что для гостей парка подготовили угощения, - отметила девушка. Между тем, уральцев поздравила еще одна жительница города Уральск Сандугаш Кадралиева. - Хочу поздравить всех жителей города Уральск с праздником Наурыз и пожелать всем добра, счастья и единства, - поздравила женщина уральцев. Стоит отметить, что для гостей парка продавался шашлык, напитки и выпечка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.