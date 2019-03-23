Сообщение об этом появилось на сайте akorda.kz.

Фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о внесении изменений в Конституцию о переименовании Астаны. - В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – сказано в указе главы государства. Напомним, предложение о переименовании Астаны в честь первого президента Казахстана было внесено Касым-Жомартом Токаевым на инаугурации 20 марта.