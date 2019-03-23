Ярмарка началась на улице Ихсанова с 9.00 утра, где был представлен широкий выбор продовольственных товаров: овощи, фрукты, ягоды, мясо и мясные изделия, а также кисломолочные продукты и многое другое. Сельскохозяйственную ярмарку посетил аким ЗКО Алтай Кульгинов, а также аким города Мурат Мукаев. По словам акима города Уральск Мурата Мукаева, это первая ярмарка, организованная в этом году. - Сегодня участвуют в ней крестьянские и фермерские хозяйства четырех районов: Сырымского, Теректинского, Каратюбинского, а также района Байтерек, а также товаропроизводители города Уральск. Наша цель - это стабилизация цен на рынке, вы сами замечаете цену на оптовых рынках и на ярмарке. Ну и самое главное то, что наши производители напрямую реализовывают свою продукцию, без посредников и накруток. В связи с этим, такие ярмарки будут проводиться традиционно каждую субботу. Сегодня дан старт, открытие приурочено к празднику Наурыз. Далее будут привлекаться и с других районов крестьянские хозяйства для торговли на ярмарке, - пояснил Мурат Мукаев. Также градоначальник отметил, что основное внимание они уделяют ценами и качеству продуктов предоставленных на ярмарке. - Знаете, народ рад, что мы предоставляем возможность купить продукты подешевле. Но и в тоже время некоторые не упускают возможность заработать на этом. Был выявлен случай, когда на ярмарке дельцы скупали яйца и сдавали в ближайшие магазины подороже. Теперь мы ограничили количество продаваемых яиц одному покупателю, чтобы исключить такие инциденты, теперь можно будет купить яйца только по 2-3 кассеты, не более. Мы создаем возможность дешевле закупаться всем жителям нашего города, а не для того чтобы на этом наваривались посредники, - отметил Мурат Мукаев. К слову, заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев отметил, что цены на ярмарке представлены ниже рыночных на 15-20%. - Также для контроля качества мясной продукции, здесь осуществляется ветеринарный контроль мяса, есть представители, которые проверяют наличие справок от крестьянских и фермерских хозяйств на мясо, - рассказал Денис Умашев. Стоит отметить, щука стоила от 600 до 900 тенге за килограмм, по 350 тенге продавали карасей и по 700 тенге сазана. Один килограмм говядины стоил 1300-1400 тенге, свинина по 1100-1400 тенге, конина по 1400 тенге и баранина по 1200 тенге. Огурцы и помидоры можно было купить по 500 тенге за килограмм. Между тем, в честь празднования Наурыз были представлены на продажу и традиционные блюда, 1,5 литра Наурыз коже стоило 300 тенге, небольшой пакет бауырсаков можно было купить за 100 тенге.Фото Александра КуприенкоМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.