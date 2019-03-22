Аким столицы рассказал, как будут называть жителей города после его переименования, сообщает informburo.kz

Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами. Об этом говорится в сообщении акимата Астаны. - По предложению президента наш город переименовывается в Нур-Султан. Эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа Первому Президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за всё то, что он сделал для её столицы. При этом мы, все жители столицы, остаёмся астанчанами. Это уже устоявшийся термин, – говорится в сообщении. 20 марта переименовать Астану в Нур-Султан предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принятия присяги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.