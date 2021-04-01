Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Атырауская область перешла в «красную» зону: в регионе растет число зараженных COVID-19

Только за сутки в области было подтверждено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе выявлено 75 инфицированных COVID-19. - Из числа заболевших 51 пациент из Атырау, в результате скрининга было выявлено 10 заболевших с месторождения Тенгиз. Таким образом, на месторождении Тенгиз носителей коронавируса становится меньше, - отметили в облздраве. Кроме того, коронавирусом заразились двое жителей Жылыойского района, один житель Индерского района, пятеро жител
Кристина Кобина
Атырауская область перешла в «красную» зону: в регионе растет число зараженных COVID-19
Только за сутки в области было подтверждено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырау в &quot;красной&quot; зоне: растет число зараженных COVID-19
Атырау в &quot;красной&quot; зоне: растет число зараженных COVID-19
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе выявлено 75 инфицированных COVID-19. - Из числа заболевших 51 пациент из Атырау, в результате скрининга было выявлено 10 заболевших с месторождения Тенгиз. Таким образом, на месторождении Тенгиз носителей коронавируса становится меньше, - отметили в облздраве. Кроме того, коронавирусом заразились двое жителей Жылыойского района, один житель Индерского района, пятеро жителей Курмангазинского района, шестеро жителей Махамбетского района. - Заболевание у 48 пациентов протекает с соответствующими симптомами. У 27 человек симптоматика отсутствует, - пояснили в пресс-службе ведомства. Кроме того, за прошедшие сутки в области от коронавирусной инфекции вылечились 67 местных жителей. - В настоящее время в домашних условиях лечатся 242 пациента, в модульном стационаре - 147 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 37. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 266, - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области. Отметим, что Атырауская область по темпам распространения COVID-19 перешла в "красную" зону. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article