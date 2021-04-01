Атырауская область перешла в «красную» зону: в регионе растет число зараженных COVID-19

Только за сутки в области было подтверждено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе выявлено 75 инфицированных COVID-19. - Из числа заболевших 51 пациент из Атырау, в результате скрининга было выявлено 10 заболевших с месторождения Тенгиз. Таким образом, на месторождении Тенгиз носителей коронавируса становится меньше, - отметили в облздраве. Кроме того, коронавирусом заразились двое жителей Жылыойского района, один житель Индерского района, пятеро жител