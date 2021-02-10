Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в Атырауской области было выявлено 49 человек с положительным ПЦР-тестом на КВИ, всего в области было зарегистрировано 16 541 человек. - Среди инфицированных - 10 пациентов из города Атырау. В результате скрининга были выявлены 32 заболевших с месторождения Тенгиз. Из Махамбетского района-1, Курмангазинского района- 6 человек, - пояснили в облздраве. К слову, также за прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 95 пациентов. - В настоящее время в домашних условиях получают лечение 276 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 72 человека, в районных инфекционных стационарах - 25, - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области. Как сообщили в Тelegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сегодня, 10 февраля, Атырауская область по темпам распространения коронавируса перешла в «зеленую» зону. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.