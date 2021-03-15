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Социум

Атырауская область перешла в «зеленую» зону по темпам распространения COVID-19

В "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта, в "жёлтой" зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области. Все остальные регионы - в "зелёной" зоне. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ЗКО - 32 заболевших, в Атырауской области - 41. На 13 марта 2021 года зарегистрировано 9 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом
Дана Рахметова
Атырауская область перешла в «зеленую» зону по темпам распространения COVID-19
В "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырауская область перешла в &quot;зеленую&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Атырауская область перешла в &quot;зеленую&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта, в "жёлтой" зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области. Все остальные регионы - в "зелёной" зоне. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ЗКО - 32 заболевших, в Атырауской области - 41. На 13 марта 2021 года зарегистрировано 9 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 174 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирус матрица

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