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Социум

Атырауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков

Полицейские и волонтеры уничтожили 110 граффити, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам полицейских, в настоящее время увеличившееся количество граффити-надписей различных синтетических наркотиков на улицах города вызывает недовольство горожан. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области, управления полиции города Атырау совместно с волонтерской организацией "Кызыл-ай" ликвидировали 110 граффити в микрорайонах Нурсая и Авангард. - Отметим, что с начала года на улицах города было уничтожено около
Дана Рахметова
Атырауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков
Полицейские и волонтеры уничтожили 110 граффити, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков
Атырауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков
По словам полицейских, в настоящее время увеличившееся количество граффити-надписей различных синтетических наркотиков на улицах города  вызывает недовольство горожан. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области, управления полиции города Атырау совместно с волонтерской организацией "Кызыл-ай" ликвидировали 110 граффити в микрорайонах Нурсая и Авангард. - Отметим, что с начала года на улицах города было уничтожено около 300 граффити, в отношении двух лиц, подозреваемых в этом деле, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 299 УК РК Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". В настоящее время один подозреваемый решением суда лишен свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а уголовное дело в отношении второго подозреваемого будет направлено в суд. Работа в этом направлении находится на особом контроле департамента полиции Атырауской области! Уважаемый жители, если вы видите лиц, которые наносят граффити, обязательно сообщите об этом на номер 102, - заключили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
граффити

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