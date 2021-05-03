Атырауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков

Полицейские и волонтеры уничтожили 110 граффити, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам полицейских, в настоящее время увеличившееся количество граффити-надписей различных синтетических наркотиков на улицах города вызывает недовольство горожан. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области, управления полиции города Атырау совместно с волонтерской организацией "Кызыл-ай" ликвидировали 110 граффити в микрорайонах Нурсая и Авангард. - Отметим, что с начала года на улицах города было уничтожено около