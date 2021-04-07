Атырауские полицейские задержали троих преступников, находящихся в международном розыске

Все преступники были задержаны и заключены под стражу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории города Атырау с 17 по 18 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, во время ОПМ были задержаны три гражданина, объявленных в международный розыск. – Один из них, 38-летний гражданин Республики Узбекистан, находится в розыске в Российской Федерации. Преступник, выявленный сотрудниками городской полиции, был установлен и задержан. 2 апреля был установлен и з