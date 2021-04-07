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Социум

Атырауские полицейские задержали троих преступников, находящихся в международном розыске

Все преступники были задержаны и заключены под стражу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории города Атырау с 17 по 18 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, во время ОПМ были задержаны три гражданина, объявленных в международный розыск. – Один из них, 38-летний гражданин Республики Узбекистан, находится в розыске в Российской Федерации. Преступник, выявленный сотрудниками городской полиции, был установлен и задержан. 2 апреля был установлен и з
Арайлым Усербаева
Атырауские полицейские задержали троих преступников, находящихся в международном розыске
Все преступники были задержаны и заключены под стражу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырауские полицейские задержали троих преступников, находящихся в международном розыске
Атырауские полицейские задержали троих преступников, находящихся в международном розыске
Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории города Атырау с 17 по 18 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, во время ОПМ были задержаны три гражданина, объявленных в международный розыск. – Один из них, 38-летний гражданин Республики Узбекистан, находится в розыске в Российской Федерации. Преступник, выявленный сотрудниками городской полиции, был установлен и задержан. 2 апреля был установлен и задержан преступник, совершивший уголовное преступление в Республике Каракалпакстан. В отношении 36-летнего гражданина Республики Узбекистан санкционирована мера пресечения - арест. Он был задержан и заключен под стражу. Информация о задержанных была направлена в Министерство внутренних дел РК и иностранным коллегам. Кроме того, в ходе совместного мероприятия с сотрудниками полиции города Волгоград установлено, что 31-летний гражданин РФ, находящийся в розыске, находится под стражей в исправительной колонии №6 (6 ИК) города Краснодара, - сообщили в полиции. Всего с начала года зарегистрировано 47 человек, уклоняющихся от уголовной ответственности, задержано 16, раскрыто семь ранее совершенных преступлений. – Стоит отметить, что организуется проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, разыскиваемых за совершение особо тяжких преступлений, а также участников и лидеров организованных преступных групп. В целях повышения эффективности поисковой работы в отношении пропавших без вести граждан и неопознанных трупов, проводится комплекс соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, с целью проведения дальнейшей сверки образцов крови близких родственников пропавших лиц, а также геномных образцов неопознанных трупов (образцы крови, волос, зубов и ногтей), назначения геномно-молекулярной экспертизы, - добавили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция розыск

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