Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Атырауские рыбаки отмечают небывалое количество раков

Рыбаки связывают это с теплой погодой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта nauka.vesti.ru - Давно такого не было: раков много и в самом Урале, и на каналах, - говорит рыбак со стажем Петр Горбунов. - Даже не знаю, с чем это связать. Может, с погодой, так как этой осенью в Атырау очень тепло. Как рассказали специалисты, в это время года происходят довольно значительные перепады температур, когда ночью нередко случаются заморозки, а дневного тепла хватает для того, чтобы верхние водные слои немного прогрелись. Поэтому в ночное время раки выползают к берегу вод
gorod
Атырауские рыбаки отмечают небывалое количество раков
Рыбаки связывают это с теплой погодой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта nauka.vesti.ru - Давно такого не было: раков много и в самом Урале, и на каналах, - говорит рыбак со стажем Петр Горбунов. - Даже не знаю, с чем это связать. Может, с погодой, так как этой осенью в Атырау очень тепло. Как рассказали специалисты, в это время года происходят довольно значительные перепады температур, когда ночью нередко случаются заморозки, а дневного тепла хватает для того, чтобы верхние водные слои немного прогрелись. Поэтому в ночное время раки выползают к берегу водоема, где вода значительно теплее, чтобы погреться или покормиться. - А вообще, сезон ловли раков - с первых дней сентября и до начала ледостава. Просто в этом году раков невероятно много, - отметили рыбаки-любители. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
раки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article