Атырауские рыбаки отмечают небывалое количество раков

Рыбаки связывают это с теплой погодой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта nauka.vesti.ru - Давно такого не было: раков много и в самом Урале, и на каналах, - говорит рыбак со стажем Петр Горбунов. - Даже не знаю, с чем это связать. Может, с погодой, так как этой осенью в Атырау очень тепло. Как рассказали специалисты, в это время года происходят довольно значительные перепады температур, когда ночью нередко случаются заморозки, а дневного тепла хватает для того, чтобы верхние водные слои немного прогрелись. Поэтому в ночное время раки выползают к берегу вод