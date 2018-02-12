Атырауские школьники встали на лыжи в поддержку олимпийцев

145 школьников Индерского района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Впервые в Индерском районе Атырауской области провели соревнование среди школьников района по лыжным гонкам. Таким образом, организаторы в лице районного акимата решили поддержать казахстанских олимпийцев, выступающих на зимних олимпийских играх в Южной Корее. Участие в соревнованиях приняли 145 юных спортсменов со всех школ района. С конца прошлого года в Индерском районе начали активно развивать зимние виды спорта. В частности, для всех сельских школ был закуплен не