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Спорт

Атырауские школьники встали на лыжи в поддержку олимпийцев

145 школьников Индерского района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Впервые в Индерском районе Атырауской области провели соревнование среди школьников района по лыжным гонкам. Таким образом, организаторы в лице районного акимата решили поддержать казахстанских олимпийцев, выступающих на зимних олимпийских играх в Южной Корее. Участие в соревнованиях приняли 145 юных спортсменов со всех школ района. С конца прошлого года в Индерском районе начали активно развивать зимние виды спорта. В частности, для всех сельских школ был закуплен не
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Атырауские школьники встали на лыжи в поддержку олимпийцев
145 школьников Индерского района приняли участие  в соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" .
Впервые в Индерском районе Атырауской области провели соревнование среди школьников района по лыжным гонкам. Таким образом, организаторы в лице районного акимата решили поддержать казахстанских олимпийцев, выступающих на зимних олимпийских играх в Южной Корее. Участие в соревнованиях приняли 145 юных спортсменов со всех школ района. С конца прошлого года в Индерском районе начали активно развивать зимние виды спорта. В частности, для всех сельских школ был закуплен необходимый инвентарь на 49 миллионов тенге. - В прошлом году закупили для всех школ лыжи и коньки. Главная цель - развивать зимние виды спорта в районе. До настоящего времени возможности заниматься у ребят не было. Теперь в каждой школе есть свои команды. Сегодня провели первое в истории района соревнование в знак поддержки Казахстанских олимпийцев, - рассказал  аким Индерского района Серик АРЫСТАН.
Камилла МАЛИК
школьники соревнования лыжи

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