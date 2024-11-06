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Происшествия Социум

Атырауских блогеров избили за прямой эфир в торговом центре

Сын владельца бутика, решив, что блогеры мешают работе продавцов, разозлился и попытался вывести их силой. В результате он причинил им боль, но не нанес серьезных травм. Прокурор попросил назначить ему арест на 40 суток и полностью удовлетворить требования потерпевших.
Жулдызхан Хасангалиева
Атырауских блогеров избили за прямой эфир в торговом центре

На официальном сайте суда сообщается, что блогеры зашли в бутик одного из торговых центров города и стали вести прямой эфир, вызвав при этом сотрудников полиции из-за несоблюдения заведением санитарных норм. 

Сын владельца бутика, решив, что блогеры мешают работе продавцов, разозлился и попытался вывести их силой. В результате он причинил им, как отмечается, «физическую боль без вреда здоровью». Прокурор попросил назначить ему арест на 40 суток и полностью удовлетворить требования потерпевших. 

Подсудимый не признал свою вину и попросил суд оправдать его, тогда как потерпевшие настаивали на строгом наказании.

Городской суд №2 признал сына владельца бутика виновным на основании показаний потерпевших, свидетелей и видеозаписей. Ему назначен штраф в 461 500 тенге (125 МРП) и установлены особые требования к его поведению на три месяца. Также суд частично удовлетворил требования потерпевших, обязав подсудимого выплатить каждому по 200 тысяч тенге за моральный вред.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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