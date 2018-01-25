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Происшествия

Атырауский солдат пропал из воинской части Жамбылской области

18-летнего парня разыскивают уже четвертый день, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из семейного архива Ориентировка на солдата срочной службы была разослана по всем населенным пунктам Атырауской области. Сам молодой человек - уроженец с.Есбол Индерского района. Из ориентировки следует, что Жанболат БОЗБАНОВ был призван Индерским ОДО Атырауской области в июне 2017 года. 21 января текущего года в период с 19.00 до 20.00 без каких-либо уважительных причин самовольно оставил воинскую часть 21450, дислоцированную в ПГТ Гвардейский Жамбылской области, и скрылся в неизвестном направлен
gorod
Атырауский солдат пропал из воинской части Жамбылской области
18-летнего парня разыскивают уже четвертый день, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из семейного архива Ориентировка на солдата срочной службы была разослана по всем населенным пунктам Атырауской области. Сам молодой человек - уроженец с.Есбол Индерского района. Из ориентировки следует, что Жанболат БОЗБАНОВ был призван Индерским ОДО Атырауской области в июне 2017 года. 21 января текущего года  в период с 19.00 до 20.00 без каких-либо уважительных причин самовольно оставил воинскую часть 21450, дислоцированную в ПГТ Гвардейский Жамбылской области, и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени родственникам о себе знать не дал. Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо азиатского типа, глаза черные. Был одет в полевую коммуфлированную форму одежды с бушлатом. Между тем, по словам брата пропавшего солдата, в последний раз он разговаривал с Жанболатом по телефону 7 января. В тот день парень просил выслать ему 40 тысяч тенге, но банки были закрыты, и брат перечислил срочнику 5 тысяч тенге. После этого солдат на связь не выходил. - Выяснилось, что кто-то из его сослуживцев потерял телефон, но сделали виновным моего братишку. Его избили, после чего он убежал из части. Я сейчас нахожусь в Жамбылской области, принимаю участие в поисках Жанболата. Его телефон отключен, но временами гудки все же идут, но трубку он не берет, - рассказал брат Жанболата. В случае получения информации по местонахождение солдата-срочника, либо задержания  сбежавшего, следует позвонить по следующим номерам: - Жамбыльская область, Кордайский район, ПГТ Гвардейский, отдел военной полиции Гвардейского гарнизона,  тел/факс: 8(72636) 7- 18-02 - номера телефонов родных - 87026236698, 87018918357.
Ерлан ОМАРОВ
поиски солдат сбежал

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