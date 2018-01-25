Атырауский солдат пропал из воинской части Жамбылской области

18-летнего парня разыскивают уже четвертый день, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из семейного архива Ориентировка на солдата срочной службы была разослана по всем населенным пунктам Атырауской области. Сам молодой человек - уроженец с.Есбол Индерского района. Из ориентировки следует, что Жанболат БОЗБАНОВ был призван Индерским ОДО Атырауской области в июне 2017 года. 21 января текущего года в период с 19.00 до 20.00 без каких-либо уважительных причин самовольно оставил воинскую часть 21450, дислоцированную в ПГТ Гвардейский Жамбылской области, и скрылся в неизвестном направлен