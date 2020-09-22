Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, всего в составе делегации из Грузии приехали пять врачей. Глава региона Махамбет Досмухамбетов выразил признательность медработникам. ⠀ - Благодарю вас за то, что отозвались на нашу просьбу и прибыли в Атырауский регион для оказания помощи и консультации. Мы прошли непростой период, наши врачи благодаря своей стойкости и высокому профессионализму справились с этим. Теперь, мы готовимся ко «второй волне» пандемии. В области подготовлен запас лекарств. Решается вопрос об организации, при необходимости, количества койко-мест в стационарах. Ожидается, что лечение ковид-пациентов, не помешает плановому лечению пациентов и с другими заболеваниями. В области имеется нехватка более 300 медицинских специалистов, в их числе реаниматологи и пульмонологи. Кроме лечения и консультирования, вы окажете нам помощь в подготовке наших специалистов для более эффективной работы и борьбы с опасным вирусом. Для нас очень важно, чтобы область была максимально подготовлена ко «второй волне,- сказал Махамбет Досмухамбетов. ⠀ Стоит отметить, что для врачей созданы все необходимые условия, связанные с жильем, едой и транспортом. ⠀ - Мы очень рады приехать на помощь нашим атырауским коллегам. Благодарим вас за теплый прием и гостеприимство. Со своей стороны готовы сделать все, что в наших силах, постараемся показать положительные результаты, - сказал врач-реаниматолог из Грузии Джимшер Ахвледиани. ⠀ К слову, на данный момент всего в Атырауской области зарегистрировано 11 038 случаев коронавирусной инфекции, из них 10489 человек полностью выздоровело.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.