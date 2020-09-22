Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 12 сентября этого года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 31-летний мужчина возле остановки "Жигули" по проспекту Абулхаир хана вымогал 1,7 млн тенге у 34-летнего жителя Уральска. При этом обидчик нанес своей жертве телесные повреждения и угрожал ножом. – По данному факту ведется досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство". Следственными действиями занимается управление полиции города Уральск. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что задержание проводили сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.