Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 22 сентября около 13.00 на железнодорожном переезде в районе желаевской трассы. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 13.15. – На переезде поезд сбил женщину. Приехавшие на место врачи бригады скорой помощи обнаружили труп неизвестной женщины азиатской внешности. Женщине около 50 лет. У нее зафиксирована травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что по данному факту начато расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека". – В соответствии со статьей 201 УПК РК другая информация в интересах следствия не распространяется, - добавили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.