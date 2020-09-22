4-летнего Батырхана Исламгалиева уже прооперировали в Уральске. Теперь ему требуется операция у заграничных врачей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Батырхан Исламгалиев В редакцию "МГ" обратилась тетя четырехлетнего Батырхана Исламгалиева Карлыгаш и его отец Кенжебай Исламгалиев. Они рассказали, что их малыш серьезно болен и ему требуется сложная операция. Со слов Карлыгаш, Батырхан третий ребенок в семье. Он с рождения был здоровым мальчиком. Хорошо развивался. В свои четыре года поет, танцует и рассказывает стихи. С трех лет он начал ходить в садик. - В августе этого года у него заболел зуб, родители отвели его к стоматологу. Там же и заметили, что у него увеличены миндалины. На следующий день поднялась незначительная температура. Мама мальчика обратилась за консультацией по телефону к педиатру из поликлиники, так как та была в отпуске. По назначению они начали пить антибиотики. Спустя еще пару дней родители заметили, что у Батырхана появилось косоглазие, он начал шататься, терять координацию движений. Он резко изменился, стал капризным, плаксивым и вялым. В этот же день мама Батырхана вызвала скорую и их положили в отделение неврологии Областной детской многопрофильной больницы, - рассказала Карлыгаш. Тетя Батырхана отметила, что в больнице ему провели МРТ (магнитно-резонансную томографию). Поставили диагноз: опухоль в головном мозге (объемное образование обеих гемисфер мозжечка со сдавлением ствола головного мозга). - Нашего малыша спас опытный нейрохирург Айбек Ахатов из детской многопрофильной больницы. Медики вовремя прооперировали племянника. Откачали жидкость и сделали шунтирование. Но теперь ему требуется следующий этап, другая операция, которую в Уральске не проводят, - говорит Карлыгаш. - На сегодняшний день состояние Батырхана стабилизировалось, его перевели в палату. Родители мальчика уже отправили документы в клинику Нур-Султана для дальнейшей операции. - Но там нам ответили, что в экстренном порядке его не примут, ждите своей очереди и квоты. Когда будет квота, никто не знает. А его нужно оперировать, иначе мы можем потерять малыша, - плача сказала Карлыгаш. По отзывам и советам родители мальчика решили не терять времени и обратиться к врачам из Турции. - Сейчас мы уже сделали перевод диагноза на английский язык. Собрали все документы и отправили в Стамбул. Теперь ждем приглашения. Предварительно нам сказали, что стоимость операции будет составлять примерно 30-35 тысяч долларов США (около 15 миллионов тенге). Мы не сидим на месте, ищем все возможные займы, спрашиваем деньги у друзей и знакомых, лишь бы спасти Батырхана. Но этого не достаточно. Своими силами мы набрали около трех миллионов тенге. Мы просим помощи у неравнодушных казахстанцев. Помогите спасти жизнь нашему малышу, - обратилась Карлыгаш. К слову, в семье Исламгалиевых работает только глава семейства и получает в месяц 100-150 тысяч тенге. Кроме Батырхана есть еще двое детей. Со слов Карлыгаш, мама Батырхана находится в полной депрессии. - Знаете, она находится с ним в больнице и очень сильно переживает, плачет. Тут могут помочь только опытные врачи и деньги, - заключила Карлыгаш. В управлении здравоохранения ЗКО диагноз озвучивать отказались. Тем не менее, родители предоставили выписку из больницы с точным диагнозом.